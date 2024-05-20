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RTÜK'ten Sezgin Baran Korkmaz ile yapılan canlı yayına inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türkiye'de kara para aklamakla suçlanan ve ABD'de bulunan Sezgin Baran Korkmaz ile yapılan canlı yayını incelemeye aldı.

AA20 Mayıs 2024 Pazartesi 16:12 - Güncelleme:
RTÜK'ten Sezgin Baran Korkmaz ile yapılan canlı yayına inceleme
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, hakkında yakalama kararı bulunan ve yargı süreci devam eden Sezgin Baran Korkmaz ile yapılan canlı yayının RTÜK tarafından incelemeye alındığını bildirdi.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: SEZGİN BARAN KORKMAZ'IN CANLI YAYINDAKİ KONUŞMASI İNCELEMEYE ALINDI

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkında yakalama kararı bulunan ve yargı süreci devam eden Sezgin Baran Korkmaz'ın bir televizyon kanalının Amerika Birleşik Devletlerinden yaptığı canlı yayındaki konuşması, RTÜK uzmanları tarafından incelemeye alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

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