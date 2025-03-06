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RTÜK'ten SZC TV'ye 5 kez program durdurma cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), SZC TV'de yayınlanan 'Aklın Yolu' programında yapılan ayaklanma çağrısını değerlendirerek, söz konusu kanala yüzde 5 idari para cezası ve 5 kez program durdurma müeyyidesi uyguladı.

AA6 Mart 2025 Perşembe 15:03 - Güncelleme:
RTÜK'ten SZC TV'ye 5 kez program durdurma cezası
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), SZC TV'de yayınlanan "Aklın Yolu" programında ayaklanma çağrısı yapıldığı gerekçesiyle, yüzde 5 idari para cezası ve 5 kez program durdurma müeyyidesi uygulandığını bildirdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan Üst Kurul toplantısında yayın ihlalleri görüşüldü.

Toplantıda, SZC TV'de sunuculuğunu Serap Belovacıklı'nın yaptığı "Aklın Yolu" programına katılan Türker Ertürk'ün ifadelerine yönelik hazırlanan inceleme raporunun da değerlendirildiği belirtildi.

Toplantıda, Ertürk'ün farklı tarihlerde yapmış olduğu açıklamalarla halkı sokağa çağırdığı, iktidarın seçimleri kaybetse dahi Türk Silahlı Kuvvetleri aracılığıyla darbe yapabileceği imasında bulunduğunu ifade edildi.

Söz konusu ifadelerin 6112 Kanun'un 8'inci maddesinde yer alan "Toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz" hükmünü ihlal ettiği kaydedildi.

Kurul, ilgili hükmün ihlali nedeniyle SZC TV'ye yüzde 5 idari para cezası ve 5 kez program durdurma müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.

Ayrıca SZC medya kuruluşunun RTÜK'e bildirilen logodan farklı bir logo kullandığı, izinsiz logo değişikliği nedeniyle de medya kuruluşuna idari para cezası verildi.

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