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RTÜK'ten Habertürk TV ve Flash Haber'e para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Flash TV'ye üç kez program durdurma, Habertürk TV'ye ise idari para cezası verdi.

AA8 Mart 2023 Çarşamba 17:04 - Güncelleme:
RTÜK'ten Habertürk TV ve Flash Haber'e para cezası
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RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul bugün gerçekleştirilen toplantıda iki ayrı izleme raporunu görüştü.

Buna göre, kanalda yayımlanan bir programda, "nefret dili kullanılarak söylenen, insanları aşağılayan, dalga geçen, ayrımcılık yapan, toplumun büyük bir kesimini ötekileştiren ifadeler" kullanıldığı gerekçesiyle Flash TV'ye 3 kez program durdurma cezası uygulandı.

Habertürk'e ise bir programdaki "RTÜK'ün bir medya grubunun yardım organizasyonunu engellediği" yönündeki iddialarının, "Soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz." hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası verildi.

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