RTÜK'ten yarışma programına ceza

RTÜK, Prime Video tarafında yayınlanan 'Aşkın Gücü' isimli yarışma programına ceza verdi. Söz konusu yarışma programında yalnızca açık ayrımcılığı değil, aynı zamanda cinsiyet rollerini katı ve klişe kalıplara hapseden ve bununla birlikte kadınların baskı altına alınmasını meşrulaştıran konuların işlendiğini belirterek yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma kararı uygulandığını duyurdu.

RTÜK tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"RTÜK Üst Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Prime Video logolu isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından yayınlanan 'Aşkın Gücü' isimli yarışma programındaki ihlalleri değerlendirdi. 'Aşkın Gücü' isimli yarışma programında, yalnızca açık ayrımcılığı değil, aynı zamanda cinsiyet rollerini katı ve klişe kalıplara hapseden ve bununla birlikte kadınların baskı altına alınmasını meşrulaştıran, kadınların karar alma süreçlerinden dışlanmasını sağlayan, kadınları belirli davranış kalıplarına zorlayan ve bu durumu meşrulaştıran konuların işlendiği tespit edildi. Aynı zamanda kadının bedensel, duygusal veya psikolojik olarak bir nesne veya meta gibi kullanıldığını, kadınların onurunu zedeleyici biçimde sunulduğunu özellikle kadınların duygusal durumunun reyting veya ilgi çekme amacıyla sömürüldüğünü, erkekler arası rekabette bir 'ödül' ya da 'sebep' olarak konumlandırıldığı da değerlendirildi. Bu gerekçelerle 'prime video' logolu isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcının, 'Aşkın Gücü' isimli programı ile; 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (s) bendinde yer alan 'kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez" hükmünü ihlal ettiğine karar verilerek yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uygulandı."