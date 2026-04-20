  • RTÜK'ün 32. kuruluş yıl dönümü... İletişim Başkanı Duran: Milli ve manevi değerlerimizi gözeten bir sorumluluğu yerine getiriyor
RTÜK'ün 32. kuruluş yıl dönümü... İletişim Başkanı Duran: Milli ve manevi değerlerimizi gözeten bir sorumluluğu yerine getiriyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'Ülkemizin güzide kurumlarından biri olan RTÜK, yayıncılık alanında kamu yararını önceleyen, milli ve manevi değerlerimizi gözeten, milletimizin hassasiyetlerini esas alan, etik ilkelere bağlı bir denetim ve düzenleme anlayışıyla önemli bir sorumluluğu yerine getirmektedir.' ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) 32. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

"Ülkemizin güzide kurumlarından biri olan RTÜK, yayıncılık alanında kamu yararını önceleyen, milli ve manevi değerlerimizi gözeten, milletimizin hassasiyetlerini esas alan, etik ilkelere bağlı bir denetim ve düzenleme anlayışıyla önemli bir sorumluluğu yerine getirmektedir" değerlendirmesinde bulunan Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü iletişim vizyonu doğrultusunda medya alanında kaliteyi artıran, sorumlu yayıncılığı teşvik eden ve dijitalleşen dünyaya uyum sağlayan çalışmalarıyla ülkemizin iletişim ekosisteminde kritik bir rol üstlenmeye devam etmektedir. Bu vesileyle, tüm RTÜK ailesini kutluyor, ülkemizin iletişim gücüne katkı sunan çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum."

  • RTÜK inceleme
  • Etik yayıncılık
  • Medya denetimi

