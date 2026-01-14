İSTANBUL 8°C / 6°C
Güncel

Ruhsat için villa istemişler! Büyükçekmece Belediyesine yolsuzluk soruşturmasında 1 kişi tutuklandı

Büyükçekmece Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 1 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında, bazı belediye görevlilerinin ruhsat ve izinler karşılığında inşaat sahiplerini villa vermeye zorladığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yoğun inşaat bölgesi olan Büyükçekmece'de, belediye başkanının yakınlarının ilçede hafriyat işlerini yönettikleri, hafriyatların kaçak alanlara dökümünü sağlayarak kazanç sağladıkları ve nüfuz kullandıklarına ilişkin tespitlere yönelik aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı'nın da bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

RUHSAT VE İZİNLER İÇİN VİLLA İSTEMİŞLER

Soruşturma kapsamında, bazı belediye görevlilerinin ruhsat ve izinler karşılığında inşaat sahiplerini taşınmaz (villa) vermeye zorladığı, bu kapsamda üçüncü kişiler üzerinden devir alınan taşınmazların farklı kişilere satıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine, belediye görevlileri ile hareket ettiği anlaşılan şüpheli Mehmet Kılıç, savcılık tarafından ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüpheli Kılıç'ın "irtikap" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

