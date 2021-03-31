Ruhsatsız 2 iş yerine kumar baskını: 144 kişiye 644 bin lira ceza

DHA 31 Mart 2021 Çarşamba 16:14 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 16:14

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal ve Hoşnudiye mahallelerinde bulunan ruhsatsız 2 iş yerinde kumar oynandığı bilgisi aldı. Savcılık talimatıyla iş yerlerine eş zamanlı baskın yapan polis ekipleri, 144 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kimlik tespiti yapılan 144 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 644 bin 358 lira ceza kesildi. İş yeri sahipleri hakkında da 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan soruşturma başlatıldı.