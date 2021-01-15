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Ruhsatsız kahvehaneye kumar baskını: 12 kişiye cezai işlem uygulandı

Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen kahvehanede kumar oynayan 12 kişiye cezai işlem uygulandı.

DHA15 Ocak 2021 Cuma 15:58 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 15:58
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altındağ'da Tatlar Mahallesi Yıkımcılar mevkiinde giriş kısmı ve çevresi inşaat malzemeleriyle kamufle edilen kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kahvehaneye baskın düzenleyen jandarma ekipleri, 12 kişinin, 2 masada kumar oynadığını belirledi. Kumar oynayan 12 kişiye, 1593 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten yaptırım uygulandı. Ayrıca ruhsatsız olduğu tespit edilen kahvehane, Altındağ Belediyesi tarafından mühürlenerek kapatıldı.

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