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Ruhsatsız muayenehane işlettiği belirlenen sahte diş hekimi yakalandı

Elazığ'da ruhsatsız muayenehane işlettiği belirlenen sahte diş hekimi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İ.D'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA22 Nisan 2021 Perşembe 12:36 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 Perşembe 12:36
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazıkonak beldesinde tek katlı bir evin diş hekimi kliniğine çevrilerek ruhsatsız işletildiği bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, ruhsatsız diş muayenehanesi açtığı ve hasta kabul edip sözde tedavi uyguladığı belirlenen sahte diş hekimi İ.D'yi (31) gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, sahte diş hekiminin kullandığı reçete, randevu defteri ve alacak verecek kayıtları gibi delillere el konuldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden gönderilen diş hekiminin de inceleme yaptığı ruhsatsız klinikteki malzemelere kurum tarafından el konuldu, ev mühürlendi.

İ.D'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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