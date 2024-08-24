Terör örgütü PKK'nın sözde "Hava Savunma Birlikleri" adını verdiği yapılanma, patlayıcı yükleyebildikleri drone ve paramotorları kullanmaya başladı. En son Şırnak'ın Uludere'de Düğün Dağı civarında paramotorla saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 terörist, AKINCI TİHA tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirildi. Yaşanan terör olayının ardından akıllara paramotorların Türkiye'deki durumu nedir? sorusu geldi.

Paramotorla eylem hazırlığındaki 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Paramotorla Türkiye'de çift kişilik ve tek kişilik hobi uçuşları yapılıyor. Genelde reklam ve belgesel çekimlerinde ayrıca paramotor denizde can kurtarma amaçlı da kullanılabiliyor. Türkiye'de ruhsatsız kullanılan paramotorların terör eylemlerinde kullanılmaması için sıkı denetim yapılması gerektiğini belirten Türk Hava Kurumu yamaç paraşütü öğretmeni Salih Ünlütürk, internette satılık paramotor ilanlarına dikkat çekti. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Türk Hava Kurumu eğitmeni Salih Ünlütürk, "Türkiye'de sitelerde satılık ilanı olan birçok paramotor var. Faturalı faturasız bütün paramotorlar ruhsatlandırılmalı" dedi.

KALKIŞ İÇİN PİSTE İHTİYAÇ YOK

Ünlütürk'ün açıklamaları şöyle: "Paramotor; yamaç paraşütünün itici kuvvet olarak pervane takılı bir motor ile yerden koşarak kalkış yapılan şeklidir. Sırta takma koşarak kalkılan ve tekerlek ile yerde hızlanarak kalkılan (trike) şeklinde. Ekipman büyük bir sırt çantası gibi sırta takılıp, pilot bacaklar ve göğüsten kuşam tertibatına sabitleniyor."

EĞİTİM VE SERTİFİKA ŞART

"Paramotor kullanmak için herhangi bir lisans şartı bulunması gerekmiyor olsa da havacılık kuralları çerçevesinde veya izin ile uçulabiliyor. Resmi paramotor pilotu olabilmek için Türk Hava Kurumu ileri seviye pilot eğitim ve belgelerini alıp ardından paramotor eğitimi almak gerekiyor. Eğitimler, 10 günden 2 aya kadar sürebiliyor. Böylelikle pilotların bilgileri de tescil edilmiş oluyor. Bizim isteğimiz bütün paramotor pilotlarının belgeli olması ve kontrol edilmesi. Belirlenen bölgelerin dışında izin alınmadan yapılan uçuşlarda cezalar uygulanıyor."

FATURA İLE İŞLEM YAPILMALI

"Türkiye'de sitelerde satılık ilanı olan birçok paramotor var. Sırta takılıp koşularak kalkılan tür cihaza paramotor, üç tekerlekli olan motorlu yamaç paraşütüne de trike ya da paratrike deniyor. Öncelikle bir sefere mahsus faturalı faturasız bütün paramotorlar ruhsatlandırılmalı. Bunlar için bir tarih verilmeli ve sonrasında seri numarası yazılı fatura ile bu işlem yapılmalı aksi takdirde el konmalı. Böylelikle bir motor terör eyleminde kullanıldığında hesap sorulacak adam belli olur. Bu motorlar özelliklerine göre 150 kilograma kadar taşıyabiliyor.

3 EYLEM DE BAŞARISIZ OLMUŞTU



PKK'lı teröristler, daha önce paramotorla Suriye sınırından gelip üç eylem gerçekleştirmişlerdi.

■ 28 Eylül 2020: Paramotorla Münbiç'ten havalanıp Amanos'a iniş yaptıkları belirlenen teröristlerin ikisi Amanos Dağı'nda, diğer ikisi ise İskenderun'da tespit edilerek etkisiz hale getirilmişti.

■ 28 Eylül 2022: Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece polisevine uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunmuşlardı. Polisevine saldıran teröristlerin, Suriye'den gelmek için kullandıkları paramotora ulaşılmıştı.

■ 1 Ekim 2023: 2 terörist Kayseri'ye kadar gelmiş, İçişleri Bakanlığı'na girmeye çalışmış, girdikleri çatışmada polis tarafından etkisiz hale getirilmişlerdi. Teröristlerin saldırıda kullandıkları aracı gasp ettikleri ve bir veteriner teknikerini şehit ettikleri Kayseri'nin Develi İlçesi'nde paramotor bulundu.

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