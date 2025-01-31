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Ruhsatsız silah ticaretine 1 tutuklama

Bursa'da ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

AA31 Ocak 2025 Cuma 08:47 - Güncelleme:
Ruhsatsız silah ticaretine 1 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah imalatı ve ticaretini yaptığı belirlenen E.A'yı takibe aldı.

Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, il dışından gelen E.A. yönetimindeki aracı Bursa'da durdurdu.

Araçta yapılan aramada kapı döşemelerinin altına gizlenmiş 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A, çıkarıldığı hakimlikçe "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla tutuklandı.

  • Bursa
  • ruhsatsız silah ticareti
  • tutuklama

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