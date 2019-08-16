Rum aktivistten ‘bizi affedin’ çağrısı

Kıbrıs Barış Harekatı’nın ikinci aşamasının 45’inci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı ve şehitler anıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 20 Temmuz 1974’te başlatılan Kıbrıs Barış Harekatı’nın ardından 14 Ağustos’ta başlayan ikinci harekat sırasında Rumlar’ın toplu katliamına uğrayan Muratağa-Sandallar, Atlılar ve Serdarlı köylerindeki şehitler için anma törenleri düzenlendi. Törenlere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, milletvekilleri, sivil ve askeri yetkililer ile vakıf, dernek, kurum, kuruluş, okul temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

ACI DOLU GÜNLER YAŞANDI

Şehitliğe çelenklerin konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti. Okunan şiirlerin ardından KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Töre bir konuşma yaptı. Töre, bugünlere kolay gelinmediğini belirterek, Kıbrıslı Türkler’in 1974 Barış Harekatı’na kadar acı dolu günler yaşadığını söyledi. Ada’ya barışın 1974’te geldiğini hatırlatan Töre, Türk askerinin Ada’daki varlığının sona ermesinin söz konusu olmadığına da vurgu yaptı. Daha sonra Atlılar Şehitliği’ne geçilerek buradaki şehitler için de anma töreni düzenlendi.

SERDARLI’NIN KURTULUŞU

Serdarlı’nın kurtuluşunun 45’inci yıl dönümü için de Serdarlı Atatürk Büstü’nde tören düzenlendi. Başbakan Ersin Tatar, burada yaptığı konuşmada, törenin, KKTC’nin yoluna devam ettiğinin bir göstergesi olduğuna dikkati çekti. Muratağa, Atlılar ve Sandallar’da yaşanan katliamlara değinen Tatar, bir devletin nasıl kurulduğunu ve yaşatıldığını bir kez daha gördüklerini söyledi. Başbakan Tatar, Kıbrıs Türkü’nün bugünlere gelmesine emek verenlerin ruhlarının şad olmasını dileyerek, Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne şükranlarını sundu. Kıbrıs’ta Türk milletinin bir başarı öyküsü yazdığını vurgulayan Tatar, KKTC’nin ekonomik olarak daha da güçlenmesi için hep birlikte çalışmanın önemine değindi. Ersin Tatar, devletin yaşatılması için devlete sahip çıkmak gerektiğini de sözlerine ekledi.

YILLAR SONRA AF DİLEDİ

EOKA-B örgütü tarafından Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde katledilen 126 Kıbrıslı Türk’ün anıldığı gün Kıbrıslı Rum Barış Aktivisti Christina Valanidou’nun yayınladığı ‘özür paylaşımı’ gündem oldu. Sosyal medya hesabından, “Sevgili Kıbrıslı Türk vatandaşlarımız” diye seslenen Valanidou, “Sizden, size karşı işlenmiş suçlar için bizi affetmenizi istiyorum” dedi.