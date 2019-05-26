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Rum basını: Ankara fırtınaya hazırlanıyor

Rum Medyası, Kıbrıs'ta sondaj çalışmaları başlatan 'Fatih'in varlığından dolayı bölgede endişe verici bir sessizliğin hakim olduğunu yazdı.

  • DHA
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Fileleftheros gazetesi 'Ankara fırtınaya hazırlanıyor" başlığı ile verdiği haberinde; Türkiye'nin ikinci sondaj gemisini bölgeye göndereceğini yazdı.
 
Türkiye´nin, Kıbrıs´ın güneyindeki deniz parselinde 'ileriye gitme olasılığının' açık olduğunu yazan gazete, bölgede sıcak bir olay çıkma senaryosunun daha görünür hale geldiğini savundu.
 
Gazete, Yunan hükümet yetkililerinin, özellikle Yunan Dışişleri ve Savunma Bakanlarının son günlerdeki bu ihtimalden söz ettiğini hatırlattı.
 
Haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın geri çekilip, 'Fatih' gemisini Türkiye´ye geri çağırmasını hiç kimsenin düşünmediğine de vurgu yapıldı.

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