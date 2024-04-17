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Rum basınına konuşan teröristbaşının DEM Partili yeğeni Öcalan'dan küstah sözler!

Terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşı Abdullah Öcalan'ın DEM Partili milletvekili yeğeni Ömer Öcalan, Rum basınına konuştu. Teröristbaşına methiyeler düzen Öcalan, Orta Doğu'da sorunun çözümünün teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan geçtiğini ileri sürdü. Rum basınına Türkiye'yi şikayet eden DEM'li Öcalan, küstah iftiralarda bulunarak hükümeti hedef aldı.

17 Nisan 2024 Çarşamba 09:48 - Güncelleme:
Rum basınına konuşan teröristbaşının DEM Partili yeğeni Öcalan'dan küstah sözler!
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Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin bebek katili Abdullah Öcalan'a yönelik güzellemeleri devam ediyor. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın DEM Partili milletvekili yeğeni Ömer Öcalan, Rum basınına konuşarak skandal açıklamalarda bulundu.

PKK ELEBAŞINA 'SAYIN' GÜZELLEMESİ

Alpha News'e röportaj veren DEM Parti'nin Şanlıurfa milletvekili Öcalan, konuşmasının başından sonuna kadar teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın isminin geçtiği her yerde 'sayın' ifadesini kullandı. PKK elebaşı Öcalan'a İmralı'da 'tecrit' uygulandığını ileri sürerek Avrupa'ya bu uygulamayı 'şikayet' eden DEM Partili Öcalan, Batı'dan destek istedi.

BATI'YA GÜÇ BİRLEŞTİRME ÇAĞRISI

Avrupa ve ABD'ye Türkiye'ye karşı güç birleştirme çağrısında bulunan Öcalan, "Avrupa ve Amerika en fazla uluslararası nüfuza sahip güçlerdir. Birbirimize ideolojik ve manevi olarak uzak olmamıza rağmen bu bir noktada buluşmayacağımız ve temasta bulunmayacağımız anlamına gelmiyor. Bu nedenle aramızda temas olması gerekiyor çünkü onların da Orta Doğu'daki Kürt gerçekliğini görmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"ORTA DOĞU'DA ÇÖZÜM ÖCALAN'DAN GEÇİYOR"

Orta Doğu'da sorunun çözümünün teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan geçtiğini öne süren DEM'li Öcalan, teröristbaşını siyasi ve ideolojik bir lider olarak gördüklerini ve tüm çözüm görüşmelerinin onunla yapılması gerektiğini söyledi.

RUM BASININA TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ

Rum kesimine Türkiye'yi şikayet eden Öcalan, küstah iftiralarla hükümeti de hedef aldı. Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığını ve diz çöktürmek istediğini iddia eden Öcalan, "Türkiye tüm bunları Avrupa'ya karşı şantaj olarak kullanıyor. Türk devletinin Avrupa'ya karşı şantaj politikası uyguladığını söylemek belki de doğru olacak." iftirasında da bulundu.

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