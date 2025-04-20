Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, Hristiyanlarca kutsal kabul edilen Paskalya dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Mesajında Türklerin Kıbrıs'tan kovulması için Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs'ın ve tüm Helenizmin çaba harcaması gerektiğini ifade etti.

Yeorgios, Birleşmiş Milletler'i Kıbrıs konusunda tarafsız kalmakla suçladı.

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR'DAN SKANDAL ÇAĞRIYA CEVAP

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios'un skandal açıklamalarına KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan tepki geldi. Konuya ilişkin resmi açıklama yapan Tatar, karşılıklı anlayış temelinde kurulabilecek herhangi bir diyalog zeminine ciddi zarar vermekte olduğunu ifade etti.

Başpiskopos'un açıklamalarının tarihi çarpıttığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs'ta birlikte yaşama iddiasında bulunan bir tarafın, "zalim Türk", "Türklerin kovulması" gibi ifadelerle halkımızı hedef göstermesi, nefretin ve ayrımcılığın ulaştığı vahim seviyeyi ortaya koymaktadır. Bu açıklamalar, sadece bizleri değil; Rum halkının sağduyulu kesimlerini de rahatsız etmelidir" dedi.

Kıbrıs'ta sorunların çözümüne değinen Tatar, "Adil, gerçekçi ve kalıcı bir çözüm; ancak egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde, iki devletin işbirliğine dayalı bir modelle mümkündür. Bu gerçeği görmezden gelen her tutum, çözüme değil çıkmaza hizmet eder. Rum liderliğinin tahakküm arayışı artık ifşa olmuştur ve Kıbrıs Türk Halkı bunu yüksek sesle reddetmektedir." ifadelerini kullandı.