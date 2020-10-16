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Güncel

MSB açıkladı: Rum korgeneral Ermenistan'da

Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan'daki PKK'lılarla ilgili, 'PKK'lıların yanında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Korgenerali de var' açıklamasını yaptı.

16 Ekim 2020 Cuma 16:06 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 16:11
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