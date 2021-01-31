Rum liderlerin kabusu! Beşparmak Dağları'nda çıldırtan hamle

AA 31 Ocak 2021 Pazar 11:25 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 11:56

Beşparmak Dağları'nın Lefkoşa'ya bakan tarafında, Taşkent köyü yakınlarında dağa çizilerek yapılan bayrağın yeniden boyanması ve çevresinin düzenlemesi çalışmaları, Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği öncülüğünde ve sponsorların da desteğiyle 20 Ocak'ta başlatıldı.

Bayrağın boyanması için yaklaşık 30 ton kırmızı ve beyaz boya temin edilirken, boyama işlemi püskürtme sistemiyle yapılıyor.

Boyamanın hava koşullarına da bağlı olarak 20-25 iş gününde tamamlanması öngörülüyor.

- "BOYANAN ALAN NEREDEYSE 150 BİN METREKARE"

Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği Başkanı Tanju Müezzinoğlu, bayrak ve çevresinde devam eden çalışmalarla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Müezzinoğlu, bayrağın, ana vatan Türkiye ile yavru vatan KKTC'yi birbirine bağlayan, gönülden bir eser olduğunu belirtti.

"Bu bayrağı yapan Türk milletidir." diyen Müezzinoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinin de kendilerine her konuda destek olduğunu ifade etti.

Müezzinoğlu, şunları söyledi:

"Bu bayrak bizim sembolümüzdür. Dernek olarak bayrağın etrafındaki ışıklandırmayı yaptık. Her 10 metrede olmak üzere toplamda 224 led lamba yanmaktadır. Bu, dünyanın en büyük ışıklandırılmış ve yere çizilmiş bayrağıdır. 101 bin metrekaredir.

Yan tarafında 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene' sözüyle bir de ay yıldızımız vardır. O da 40 metrekaredir ve boyanıyor. Boyanan alan neredeyse 150 bin metrekaredir. Basit bir şey değildir."

KKTC Cumhurbaşkanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının da kendilerine yardım ettiğini anlatan Müezzinoğlu, kendilerinin doğrudan para almadığını ve yardım eden kuruluşların bunları temin ederek kendilerine ulaştırdığını kaydetti.

Müezzinoğlu, bayrak etrafında yapılan yeni çevre düzenlemesi sonrasında bayrağın yeni halinin daha korunaklı olacağını vurgulayarak, "Bundan sonra Beşparmak Dağları'ndaki KKTC bayrağı, 12 ay boyunca kontrol edilecek, temizliği ve boyası yapılacak." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Müezzinoğlu, 20 Ocak'ta bayrağın bulunduğu alanı ziyaret ederek çalışmaları yerinde incelemişti.

- RUM TARAFINDAN TEPKİ

Rum basınında, bayrağın yeniden boyanmasına yönelik tepkiler yer alırken, KKTC bayrağıyla ilgili ölçüsüz ifadeler kullanıldı.

Simerini Gazetesi, haberin manşetinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na atıfta bulunarak harekatın kod adı olan "Atilla"ya yer verdi. Haberde, "Boyunduruk altındaki Beşparmaklar'da bulunan bayrak, Atilla'nın çalışmalarıyla boyanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Eski Rum lider Glafkos Klerides, dönemin KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'la müzakereler sürecinde bayrağın kaldırılmasını istemiş ancak kabul edilmemişti.

AA muhabirinin, bayrağın boya işlemini ve etrafındaki çevre düzenlemesini yapan işçilerden elde ettiği bilgiye göre, kullanılan boya, çevreye uyumlu ve hiçbir canlıya zarar vermiyor.

Bitkilerin temizliği teknolojik makineler kullanılarak yapılırken, iş güvenliği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine de dikkat ediliyor.

- BAYRAK, 4 FARKLI AŞAMADA VE FORMDA IŞIKLANDIRILDI

Beşparmak Dağları'nda 1987'de oluşturulan KKTC bayrağının ışıklandırması, 2013'te yapıldı. Bayrak, hem Türk hem de Rum kesiminden net şekilde görünüyor.

Gündüzleri KKTC Bayrağı görünümünde olan bayrak, 4 farklı aşamada ve formda ışıklandırıldı.

Geceleri yapılan ışıklandırmayla sırasıyla yıldız, ay yıldız, ay yıldızlı Türk Bayrağı ve son olarak da KKTC bayrağına dönüşüyor.

Bayrağın 12 futbol sahası büyüklüğünde olduğu da belirtiliyor.