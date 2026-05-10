  • Rum milletvekilinden dikkat çeken iddia... ''İsrail Güney Kıbrıs'ı satın alıyor''
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Avrupa Parlamentosu bağımsız milletvekili Fidias Panayotu, İsrailli yatırımcıların GKRY'de gayrimenkul ve arazi sektörlerini ele geçirdiğini öne sürdü. Panayotu, İsrailli şirketlerin kendilerini Kıbrıslı şirket gibi gösterdiğini ve kontrolsüz yatırımların ülkenin sosyal ve ekonomik yapısını değiştirme riski taşıdığını vurguladı.

AA10 Mayıs 2026 Pazar 21:14 - Güncelleme:
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Avrupa Parlamentosu'na seçilen bağımsız milletvekili Fidias Panayotu, İsrail'in GKRY'deki yatırımlarına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Panayotu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda İsrailli yatırımcıların ülke ekonomisi üzerinde artan etkisine sert tepki gösterdi. GKRY'nin ekonomik bağımsızlığını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu savunan Panayotu, hükümetin kontrolsüz izin politikalarını eleştirdi.

PANAYOTU'DAN İSRAİL YATIRIMLARINA SERT TEPKİ

Panayotu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı videoda, GKRY'de son yıllarda gayrimenkul ve arazi geliştirme sektörlerinde yabancı yatırımların önemli ölçüde arttığını, İsraillilerin en önde gelen müşterilerden olduğunu belirtti.

İsrail'in artan yatırımlarının GKRY'nin "sosyal ve ekonomik yapısını değiştirme" riski taşıdığına dikkati çeken Panayotu, "İsrail GKRY'yi satın alıyor. Neredeyse ekonomimiz iyi gitsin diye İsrail yatırımlarına bağımlı olacak." dedi.

Panayotu, yabancıların yoğun gayrimenkul alımlarının "belirli bölgelerde kapalı ikamet alanları" oluşturduğunu kaydetti.

"İSRAİLLİ ŞİRKETLER KENDİLERİNİ KIBRISLI GİBİ GÖSTERİYOR"

Rusya, Ukrayna, Çin, ABD ve İngiltere gibi ülkelerden yapılan yatırımlara da değinen Panayotu, yabancıların ülkede mal sahibi olmasının "kontrolsüz ve hukuksuz" şekilde ilerlemesinin sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Panayotu, İsrailli şirketlerin çoğunlukla "kendilerini Kıbrıslı şirket gibi gösterdiğini" belirterek, GKRY hükümetinin İsrailli yatırımcılara kontrolsüz şekilde istedikleri gibi inşa izni vermesi halinde bu yatırımların artacağını söyledi.

PANAYOTU'NUN PARTİSİNDEN YASA TEKLİFİ SÖZÜ

Hemen Demokrasi Partisinin meclise girmesi halinde "daha işlevsel kontroller içeren" yasa önerileri sunacağını ifade eden Panayotu, "Ekonomimizin bu kadar çok yabancı yatırıma bağlı kalmadan güçlenmesi için öneriler vereceğiz ki sonunda yabancı çıkar odakları bizi kontrol etmesin." diye konuştu.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) karşıtı söylemleriyle de bilinen YouTuber Fidias Panayotu, 2024'ten bu yana AP'de bağımsız milletvekili olarak görev yapıyor.

