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Rum Ortodoks Mezarlığı'nda kaçak kazı yapanlar yakalandı

Şişli'de Rum Ortodoks Mezarlığı içerisinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA26 Ağustos 2024 Pazartesi 15:07 - Güncelleme:
Rum Ortodoks Mezarlığı'nda kaçak kazı yapanlar yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Ağustos'ta Feriköy Mahallesi'ndeki Aya Lefter Kurtuluş Rum Ortodoks Mezarlığı içinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Yapılan incelemede, mezarlık içerisinde yaklaşık 6 metre derinliğinde kazı yapıldığı belirlenirken, bölgede 48 çömlek parçası, 6 pet şişe ve 1 cam kavanoz bulundu.

Ekipler çalışmalarında, şüphelilerin olay yerine Küçükçekmece'den 2 ayrı araçla geldiklerini tespit etti.

Kimlikleri ve adresleri belirlenen V.Ş, N.S, M.A. ile A.A. polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheliler N.S. ve V.Ş'nin adreslerinde yapılan aramalarda, definecilik ve define yerleri ile ilgili 48 sayfalık doküman, kaya kırmada kullanılan 6 patlayıcı madde, define aramada kullanılan alan tarama cihazı, kroki ile havalı tabanca ele geçirildi.

Zanlıların mezarlığın yanında gömü olduğunu düşündükleri, olayı bu nedenle gerçekleştirdikleri, kazı sonrası herhangi bir materyal bulamadıkları anlaşıldı.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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