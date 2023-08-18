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Rum ve İngiliz üslerin insafına bırakılmayacak! Türk projesinde geri dönüş yok

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde yer alan Pile köyüne KKTC'den kolay ulaşımı sağlamak üzere uygulamaya konulan Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nden geri dönüş olmayacağını bildirdi.

AA18 Ağustos 2023 Cuma 15:10 - Güncelleme:
Rum ve İngiliz üslerin insafına bırakılmayacak! Türk projesinde geri dönüş yok
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Ertuğruloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nin son derece insancıl amaçlarla ve hiçbir art niyet olmadan hazırlandığını belirterek "Rum'un ve İngiliz üslerinin insafına terk edilen Kıbrıs Türk insanının hayatını kolaylaştırmak için böyle bir proje yapılmıştır." ifadesini kullandı.

KKTC'nin bir yerden toprak çalma niyeti olmadığını vurgulayan Ertuğruloğlu, "Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nden geri dönüş olmayacak. Bu proje tamamen insani bir projedir ve hiçbir art niyet içermemektedir. Komployla karşı karşıyayız. BM bizi engellemeye çalışmasın. Bu yolu biz yapacağız. Bitmiştir. Kararlılığımızdan geri adım atmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ertuğruloğlu, BM Barış Gücü'nün Türk dostu bir örgüt olmadığını vurgulayarak KKTC olarak oyuna gelmeyeceklerini belirtti.

- BM BARIŞ GÜCÜ ASKERLERİ İLE KKTC GÜVENLİK GÜÇLERİ ARASINDA GERGİNLİK

BM Barış Gücü askerleri, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni engellemek üzere sabah saatlerinden itibaren projenin başlanacağı alana beton bloklar yerleştirdi.

Türk tarafının yetkililerini ve yol yapım araçlarını engellemek isteyen BM Barış Gücü askerleri, ayrıca araçlarını KKTC topraklarına park etti.

KKTC güvenlik güçleri ise BM'ye ait araçları bölgeden dozer yardımıyla kaldırdı.

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