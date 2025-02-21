Rum öğrencilerin Ada'nın kuzeyine geçerek Türk tarafına yaptığı okul ziyareti, Rum medyasını çıldırttı. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edildiği öğrenilen Tarihi Diyalog ve Araştırma Grubu'nun "Kıbrıs: Duvarsız Sınıf" programı kapsamında Limasol ve Lefkoşa'da bulunan ortaokullarda öğrenim gören Rum öğrencilerin Girne'ye geziye götürülmesi Rum Kesimi'ni karıştırdı. Rum Eğitim Sendikaları KKTC'ye yapılan geziye tepki gösterdi.

GİRNE ZİYARETİNE İNCELEME

Rum medyası 'tepki fırtınası' manşetleriyle öğrencilerin KKTC'ye yaptığı ziyareti hedef aldı. Haberlerde Rum Orta Öğretim Örgütü Başkanı Dimitris Taliadoros'un "Eğitim Bakanlığı'nın çocukları Girne'ye götürmesi halinde olay çıkabileceği" yönündeki provokatif sözlerine yer verildi. Eğitim Komitesi Başkanı Pavlos Mylonas da, Eğitim Bakanlığı'nı cehaletlikle suçladı, bu geziyi düzenleyenlerle ilgili derhal soruşturma açılmasını istedi. Rum Dışişleri Bakanlığı'nın da Eğitim Bakanlığı'nı uyardığına yönelik haberler geçildi. Gelen baskılar üzerine Güney Kıbrıs Rum Kesimi Milli Eğitim Bakanlığı'nın onay vermedikleri iddia edilen geziyle ilgili inceleme başlattığı aktarıldı.