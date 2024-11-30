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Rum yönetiminin NATO hamlesine tepki: Türkiye buna müsaade etmeyecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, son dönemlerde NATO'ya üyelik konularını gündeme getiren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'e tepki göstererek, NATO'nun Avrupa Birliği (AB) gibi olmadığını ve alınacak keyfi siyasi kararlara Türkiye'nin müsaade etmeyeceğini belirtti.

AA30 Kasım 2024 Cumartesi 21:05 - Güncelleme:
Rum yönetiminin NATO hamlesine tepki: Türkiye buna müsaade etmeyecek
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KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, Rum lider Hristodulidis'in Güney Kıbrıs'ta kaybettiği halk desteğini tekrar kazanabilmek için yeni gündem yaratma arzusunda olduğunu ifade etti.

Tatar, Hristodulidis'i "kendi halkını kandırmaktan vazgeçmeye" ve "sahadaki gerçekleri içselleştirmeye" çağırdı.

Rumların AB'ye giriş sürecindeki kriterleri göz ardı ettiğini belirten Tatar, NATO'ya giriş sürecinin farklı olduğunu bildirdi.

Hristodulidis'in NATO konusunda cüretkar açıklamalar yaptığını ifade eden Tatar, NATO'nun AB gibi olmadığını ve alınacak keyfi siyasi kararlara Türkiye'nin müsaade etmeyeceğini vurguladı.

Tatar, "Hristodulidis'in bu alandaki söylemlerinin esas amacı, NATO'nun en kilit ve önemli ülkesi olan Türkiye'ye karşı bir hamle yapma gayreti. Rum Milli Muhafız Ordusunun Türkiye'ye karşı caydırıcı güç olma hayali kuruyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs'a barış getirdi. O mutlu günden beridir, geleneksel Rum zihniyetine rağmen kahraman Mehmetçiğin mevcudiyeti ve caydırıcı gücüyle barış ve huzur ortamının sürekliliğini sağlıyor." ifadesini kullandı.

  • KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
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