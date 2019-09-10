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Rumlar, Çavuşoğlu'nun Kapalı Maraş ziyaretini hazmedemedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yaptığı ziyaret, Rumların tepkisini çekti. Rum yönetimi, Çavuşoğlu’nun Kapalı Maraş ziyaretini ve yaptığı açıklamaları BM ile AB gündemine getirme çalışması başlattı.

  • DHA
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Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'in, New York'taki temasları sırasında görüşeceği BM Genel Sekreterine, ziyaret ile ilgili rahatsızlığını aktaracağı belirtildi.
 
Rum Dışişleri Bakanlığı da, yaptığı yazılı açıklamada Bakan Çavuşoğlu’nun ziyareti sırasında, Gazimağusa’ya konsolosluk yapılacağını açıklamasını ’bölücü bir eylem’ olarak değerlendirdi.
 
TÜRKİYE’Yİ SUÇLADI
 
Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis de, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin başlamamasının sorumlusunun Türkiye olduğunu iddia etti.
 
Rum Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaptı. ’Gazimağusada konsolosluk açılması kararının bölücü bir eylem olduğu’ öne sürülen açıklamada, "Bu eylem, Türkiye'nin yeni, kabul edilemez oldubittiler yaratma ve müzakerelerin yeniden başlama umutlarını baltalamadır. Türkiye’nin bu eylemlerinin engellenmesi için tüm gerekli girişimler yapılacak. Görüşmelerin kaldığı yerden başlaması için gerekli koşulların oluşturulması için çaba devam edecek" ifadelerine yer verildi.
 
’KIŞKIRTICI EYLEM’
 
Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Çavuşoğlu'nun ziyaretinin ’ortamı sabote etme ve BM Genel Sekreterinin çabalarını engellemeyi hedefleyen kışkırtıcı bir eylem’ olarak nitelendirdi.
 
İktidar DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Çavuşoğlunun açıklamasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
 
Ana muhalefet AKEL’den yapılan açıklamada da, Gazimağusa'da başkonsolosluk açılmasının yeni bir ’kışkırtma ve yasadışılık eylemi’ olduğu öne sürüldü.

Sınırın karşı tarafında ABD´nin ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren görüntü

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