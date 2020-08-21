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Rumlar panikledi! Karadeniz'deki dev doğal gaz keşfi Güney Kıbrıs'ın rüyalarını kaçırdı

Başkan Erdoğan, tüm dünyanın merakla beklediği 'Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfinin Karadeniz'de gerçekleştirdi' açıklaması Güney Kıbrıs'ı endişelendirdi. Rum medyası, Başkan Erdoğan'ın, 'İnşallah bir müjdeli haberi de Akdeniz'den bekliyoruz' sözünü öne çıkardı.

DHA21 Ağustos 2020 Cuma 20:46 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 21:04
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'deki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İnşallah bir müjdeli haberi de Akdeniz'den bekliyoruz" açıklamasının ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi paniklerken; Rum basını Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını okuyucularına flaş haber olarak aktardı.Ayrıca Rum medyası Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını canlı olarak okuyucularına aktardı. "Erdoğan'ın süprizi; 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiler" başlıklarını kullanan Rum medyası, Başkan Erdoğan'ın, "İnşallah bir müjdeli haberi de Akdeniz'den bekliyoruz" sözünü öne çıkardı. Yorumlarda Türkiye'nin Akdeniz'de de doğalgaz rezervi bulabileceğine işaret edildi.

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