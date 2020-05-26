DHA 26 Mayıs 2020 Salı 08:06 - Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 08:06

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Doğu Akdeniz'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Rum Yönetimi'ne "Rum tarafı KKTC’nin tavsiyelerini, tekliflerini dikkate alsaydı, paylaşmayı öğrenseydi bu gerginlikler olmazdı" çıkışı Güney Kıbrıs'ta gündem oldu. Rum medyası, Rum yönetiminin Doğu Akdeniz'de paylaşımcı olsaydı gerginliklerin olmayacağına dikkat çekti.

TÜRKİYE'NİN D. AKDENİZ'DEKİ KARARLILIĞI RUM MEDYASINDA

Rum basını Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlılığını manşetlerine taşıdı. Gazeteler, "Türkiye'nin Akdeniz'deki sondajları durmayacak" başlıklarını kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun Doğu Akdeniz'le ilgili açıklamalarının kararlılık mesajı olduğuna işaret edilen haberlerde, "Kıbrıs Rum Kesimi paylaşmayı öğrenmiş olsaydı bu gerginlikler olmayacaktı" ifadelerine yer verdi. Çavuşoğlu'nun Kıbrıslı Türklerin Akdeniz'deki çıkarlarında ısrarcı olduğu vurgulanan haberlerde, "Kıbrıslı Rumlar uzlaşsın" başlıklarını öne çıkardı.

‘DİPLOMASİYİ, ZAFİYET OLARAK ALGILADILAR’

Her zaman öncelikle diplomasiden yana olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Maalesef biz diplomasi dedikçe bunlar zafiyet olarak algıladı. Biz de gemilerimizi gönderdik, sondajımızı başlattık. Bugün baktığımız zaman kim var orada? Şimdi yıl sonuna kadar herkes çekildi. Kim var? Bir tek Türkiye var. Bunun anlamı şudur. Rum tarafı da KKTC ile anlaşarak uzlaşıya gitmelidir. Doğu Akdeniz etrafındaki ülkeler için de mesaj; burada Türkiye var. Türkiye ile işbirliği yapmak durumdasınız" dedi.

'EGEMENLİĞİ KİMSEYE TARTIŞTIRMAM'

"Türkiye’nin hem Kıbrıs Türk halkının, hem de Türk devletinin ve milletinin çıkarlarını koruyacak gücü var. Dolayısıyla biz çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diyen Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"KKTC ‘Biz anlaştık benim de burada haklarım garanti altına aldı, artık sondaja gerek yok’ derse KKTC’nin bize ruhsat verdiği yerlerde o zaman değerlendiririz ama benim yine Kıbrıs’ın güney batısında kıta sahanlığı içinde sürdürdüğüm sondajlar var. Orası benim egemenlik alanıma giriyor. Benim egemenlik hakkımı da kimseye tartıştırmam. Yunanistan ve diğerleri olumlu yaklaşırlarsa biz de paylaşmaya her zaman varız, işbirliğine varız. Rum kesimi hariç, herkesle bu işbirliğine varız. Rum kesimi ise KKTC’ye Kıbrıs Türklerine gitmeli."