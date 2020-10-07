DHA 07 Ekim 2020 Çarşamba 14:10 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 14:17

Rum medyası, Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis’in Maraş'ın açılmaması için yoğun diplomasi trafiği yaptığını ancak Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngilizler ile Amerikalıların çabalarının Ankara üzerinde başarılı olmadığını yazdı.

Kapalı Maraş'a yönelik adım dün toplanan Rum Ulusal Konseyi'nin de birinci gündemi oldu.

Toplantı sonrasında açıklama yapan Rum kesimi sözcüsü Kyriakos Koushos, Kapalı Maraş'la ilgili atılan adımdan geri dönülmesi çağrısı yaptı.

Ulusal Konsey’de bulunan tüm Rum siyasi partilerin ortak olarak aldığı kararda da, Rum yönetiminin, BM kararları ve AB değerlerine bağlı olduğu belirtildi. Kararda, Rumların Kıbrıs sorunun çözümü için verimli bir diyaloğa hazır olduğu ifade edildi.