Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus Donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
- AA
Ege Denizi yönünden boğaza giren Rus Donanmasına ait 310 borda numaralı "Perekop" isimli gemi, 12.50 sularında Çanakkale önlerine geldi.
Boğaz geçişini tamamlayan gemi, Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.
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