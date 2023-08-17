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Güncel

”Rus askeri Türk gemisine baskın yaptı'' haberi yalan çıktı

Rus askerlerinin pazar günü 'Şükrü Okan' adlı gemiye baskın düzenlendiği ve Türkiye'nin sessiz kaldığı iddia edilmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), söz konusu geminin Türk gemisi olmadığını ve Rusya Federasyonu'nun ikaz edildiğini açıkladı.

17 Ağustos 2023 Perşembe 21:29 - Güncelleme:
”Rus askeri Türk gemisine baskın yaptı'' haberi yalan çıktı
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Rusya, tahıl anlaşmasını askıya aldıktan sonra Karadeniz'deki gemilere çeşitli yollarda müdahaleye başladı.

En son olarak Rus silahlı deniz piyadeleri, Türkiye'nin kuzeybatı sahilinin 60 km kadar açığında, "Şükrü Okan" adlı gemiye helikopterle baskın düzenledi.

Batılı ajanslar, baskın yapılan "Şükrü Okan"ın Türk gemisi olduğunu ve Türkiye'nin söz konusu olaya sessiz kaldığını iddia etmişti.

DMM tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Rus askeri Türk gemisi Şükrü Okan'a baskın yaptı, Türk hükümeti tepki göstermedi" şeklindeki iddialar manipülasyon içermektedir." denildi.

DMM'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Basına yansıyan ve Rus askerlerinin Şükrü Okan isimli gemiye müdahalede bulunduğu yer Türk karasuları değil, uluslararası sulardır.

Şükrü Okan isimli geminin sahibi Türk olsa bile gemi Türk bayraklı bir gemi değildir. Uluslararası hukukta geminin ismi veya personelinin milliyetinden ziyade önemli olan "bayrak devleti"dir.

Tüm bunlara rağmen gemiye yapılan müdahale sonrasında Rusya Federasyonu'ndaki muhataplar, Karadeniz'de gerginliği tırmandıracak bu tarz girişimlerden kaçınılması için uygun şekilde ikaz edilmiştir.

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