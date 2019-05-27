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Rus Bakan Şoygu'dan ''Hisar''a büyük övgü: Türkiye artık ABD’nin emir verdiği bir ülke değil

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 'Türkiye'nin elinde kendi geliştirdiği ileri teknoloji Hisar hava savunma bataryaları var. Türkiye artık ABD’nin emir verdiği bir ülke değil' dedi.

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Rusya Araştırmaları Enstitüsü'nün haberine göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, “İlk S-400 ekipmanı haziran ayında Türkiye’de olacak. Türkiye ile S-500'leri de ortak üreteceğiz. Tek bir S-500 bataryası bile tüm Türkiye hava sahasını dış saldırılardan korumaya yeter” ifadesini kullandı.
 
Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinen Şoygu, “Türkiye kendi Münhasır Ekonomik Bölgesi'ni Doğu Akdeniz’de Amerikan tehdidine karşı koruma ve savunma kudretindedir. Kaldı ki Türkiye'nin elinde kendi geliştirdiği ileri teknoloji Hisar hava savunma bataryaları var. Amerika geç kaldığını yeni fark etti” dedi.
 
“Amerika ne yaparsa yapsın Türkiye kendi yurduna füze kalkanı kuracaktır” diyen Şoygu, şunları dile getirdi: “ABD’nin hamleleri, Türkiye'nin dostu bir ülkenin hamleleri değil. Zaten bunu artık dünya öğrendi. Türkiye artık ABD’nin emir verdiği bir ülke değil. Tam bağımsız yeni bir güç, bunu Amerika da kabul edecek.”

Yangında can pazarı! Önce çocuklarını attı sonra kendi atladı...

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