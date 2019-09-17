27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7221
  • 6,311
  • 276.388
  • 101396
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Rus basını: Zirve Suriye'de barış sürecini geri dönülmez evreye soktu

Rus basını, Ankara'da düzenlenen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Liderler Zirvesi'nin, Suriye'de barış sürecini geri dönülmez evreye soktuğuna dikkati çekti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rus basını, dün başkent Ankara'da düzenlenen Suriye Konulu Astana formatındaki 5. Türkiye-Rusya-İran Üçlü Liderler Zirvesini değerlendirdi.

İzvestiya gazetesi, zirveyi "Rusya, Türkiye ve İran Suriye’yi barışa yakınlaştırdı" başlığıyla haberleştirdi.

Haberde, "Üçlü zirve, Suriye'de barış sürecini geri dönülmez evreye soktu. Zirvede, Suriye Anayasa Komitesi'ni oluşturan listenin hazır olduğuna işaret edildi." ifadelerini kullandı.

Ria haber ajansı ise Suriye’de barışın sağlanması, İdlib meselesinin çözülmesi, ABD’nin askeri birliklerinin Suriye’de bulunması ve Suriye Anayasa Komitesi’nin oluşturulması gibi konuları öne çıkardı.

Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulduğuna dikkati çeken TASS haber ajansı da, "Rusya, İran, Türkiye liderleri, Suriye'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne zarar verilmemesi gerektiğini vurguladı." yorumunda bulundu.

Rossiyskaya Gazeta da "Dünya Zirvesi" ifadesini manşete taşıyarak, Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran’ın Suriye'de barışı sağlamaya çalıştığını kaydetti.

Trafikteki araçların arasına yıldırım düştü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Eski HSYK Genel Sekreteri Kaya'ya FETÖ'den 15 yıl hapis

Eski HSYK Genel Sekreteri Kaya'ya FETÖ'den 15 yıl hapis

Konut kredisi kullananlar dikkat! Mahkemeden milyonları ilgilendiren karar

Konut kredisi kullananlar dikkat! Mahkemeden milyonları ilgilendiren karar

Club Brugge taktiği Luyindama'dan

Club Brugge taktiği Luyindama'dan

15 saat pişiriliyor, yiyenler tadını unutamıyor!

15 saat pişiriliyor, yiyenler tadını unutamıyor!

'PKK'yı kınama' önergesi neden reddedildi! CHP'li Soyer'den itiraf gibi açıklama

'PKK'yı kınama' önergesi neden reddedildi! CHP'li Soyer'den itiraf gibi açıklama

Afganistan Cumhurbaşkanı'nın mitinginde bombalı saldırı

Afganistan Cumhurbaşkanı'nın mitinginde bombalı saldırı

Peş peşe faiz indirimleri geliyor!

Peş peşe faiz indirimleri geliyor!

İstanbul’un 8 bin yıllık tarihinin bilinmeyenlerini anlattı: Marmaray olmasaydı...

İstanbul’un 8 bin yıllık tarihinin bilinmeyenlerini anlattı: Marmaray olmasaydı...
 

POPÜLER HABERLER

´PKK´yı kınama´ önergesi neden reddedildi! CHP´li Soyer´den itiraf gibi açıklama

´PKK´yı kınama´ önergesi neden reddedildi! CHP´li Soyer´den itiraf gibi açıklama

Uçan Araba Cezeri’nin TEKNOFEST’ten ilk görüntüleri

Uçan Araba Cezeri’nin TEKNOFEST’ten ilk görüntüleri

Türk sınırları onlara emanet! Teröristlere geçit vermeyecekler

Türk sınırları onlara emanet! Teröristlere geçit vermeyecekler

Merakla bekleniyordu... TEKNOFEST İstanbul başladı

Merakla bekleniyordu... TEKNOFEST İstanbul başladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA