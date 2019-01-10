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Rus Büyükelçi Karlov suikasti davasında ara karar

Karlov suikastı davasında ara karar: Tutuksuz sanık Abdulsamet Kekeş hakkında yakalama emri çıkarıldı. Tutuklu sanıkların tahliye talebi reddedildi.

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Karlov davasında ara karar açıklandı. Buna göre, tutuksuz sanık Abdulsamet Kekeç'e yakalama emri çıkarıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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