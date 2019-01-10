Rus Büyükelçi Karlov suikasti davasında ara karar
Karlov suikastı davasında ara karar: Tutuksuz sanık Abdulsamet Kekeş hakkında yakalama emri çıkarıldı. Tutuklu sanıkların tahliye talebi reddedildi.
Karlov davasında ara karar açıklandı. Buna göre, tutuksuz sanık Abdulsamet Kekeç'e yakalama emri çıkarıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.