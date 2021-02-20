İSTANBUL 7°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2021 Cumartesi / 8 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9862
  • EURO
    8,4705
  • ALTIN
    400.016
  • BIST100
    1560.34
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Rus Donanması'na ait savaş gemisi Boğaz'dan geçti
Güncel

Rus Donanması'na ait savaş gemisi Boğaz'dan geçti

Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanak Boğazı'ndan geçti.

DHA20 Şubat 2021 Cumartesi 10:47 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 10:47
ABONE OL

Marmara Denizi'nden saat 08.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 09.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesindeki can yelekli askerler dikkati çekti. Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.