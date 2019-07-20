Rus donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale'den geçti
Rus donanmasına ait 908 bordo numaralı Admiral Zakharin savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
- İHA
Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 908 bordo numaralı Admiral Zakharin askeri gemi saat 12.30 sıralarında Çanakkale'ye ulaştı. 36 millik Çanakkale Boğazı geçişini yaklaşık 4 saatte tamamlayan gemiye, boğaz çıkışına kadar sahil güvenlik botu eşlik etti.
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