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Rus gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan' ile Putin arasında geçen samimi sohbetini paylaştı

Türkiye-Rusya-İran'ın yürüttüğü Soçi'deki Üçlü Suriye Zirvesi için Rusya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçen samimi sohbetler, Rus gazeteci tarafından paylaşıldı.

  • star.com.tr
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye konulu 4'üncü Üçlü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere 14 Şubat'ta Soçi'ye gitti.
 
Soçi'de İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile biraraya gelen Erdoğan'ın, Putin'le samimi sohbeti Rus gazeteci Dimitry Smirnov tarafından paylaşıldı.
 
Smirnov tarafından paylaşılan ilk videoda, Başkan Erdoğan binmek üzere olduğu aracı göstererek, ''Zırhlı mı bu araç'' diye soruyor. Bunun üzerine Putin, aracın camına vurarark, ''Bölgesel zırhlı'' cevabını veriyor. Bu şakalaşmanın ardından Erdoğan, Putin ve Ruhani gülüşmeye başlıyor.
 
 
 
Yine Simirnov tarafından paylaşılan bir diğer videoda da Putin, Sibirya'yı -40 derecede daha iyi tanıyabileceğini belirterek Erdoğan'ı Sibirya'ya davet ediyor. Erdoğan davet üzerine ''Neden olmasın. Umarım beni orada bırakmazsın.'' şeklinde cevap veriyor. Bunun üzerine iki lider sarılarak gülüştükten sonra Putin, ''Anlaştık. Eğer gitmek istersen beni ara.'' diyor.
 
 

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