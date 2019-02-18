Rus gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan' ile Putin arasında geçen samimi sohbetini paylaştı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye konulu 4'üncü Üçlü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere 14 Şubat'ta Soçi'ye gitti.

Soçi'de İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile biraraya gelen Erdoğan'ın, Putin'le samimi sohbeti Rus gazeteci Dimitry Smirnov tarafından paylaşıldı.

Smirnov tarafından paylaşılan ilk videoda, Başkan Erdoğan binmek üzere olduğu aracı göstererek, ''Zırhlı mı bu araç'' diye soruyor. Bunun üzerine Putin, aracın camına vurarark, ''Bölgesel zırhlı'' cevabını veriyor. Bu şakalaşmanın ardından Erdoğan, Putin ve Ruhani gülüşmeye başlıyor.

Эрдоган об автобусе, на котором его возили в Сочи: Бронированная?

Путин: Территория бронированная pic.twitter.com/fMQup2ZrP6 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 17 Şubat 2019

Yine Simirnov tarafından paylaşılan bir diğer videoda da Putin, Sibirya'yı -40 derecede daha iyi tanıyabileceğini belirterek Erdoğan'ı Sibirya'ya davet ediyor. Erdoğan davet üzerine ''Neden olmasın. Umarım beni orada bırakmazsın.'' şeklinde cevap veriyor. Bunun üzerine iki lider sarılarak gülüştükten sonra Putin, ''Anlaştık. Eğer gitmek istersen beni ara.'' diyor.