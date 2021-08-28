Rus mankenden Türk polisine teşekkür!

28 Ağustos 2021 Cumartesi 07:52 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 07:52

Şişli Kınalı Keklik sokak civarında geçtiğimiz hafta sonu gündüz saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Rus manken Elena Sergeeva bir park yakınlarında sokakta yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan bir kişi kolundaki çantasını alıp kaçtı.

İçerisinde 20 bin liralık cep telefonu ev anahtarı, izin belgesi ve muhtelif kartları ile birlikte çalınan çantasının peşinden koşan genç kadın bir türlü yakalayamadı. Kapkaççı dakikalar içerisinde kayıplara karıştı.

GİYDİĞİ TİŞÖRT YAKAYI ELE VERDİ

Sabah'ın haberine göre, Sokak ortasında çaresiz kalan Elena Sergeva hemen durumu polise bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden kimliğini belirlediği şüphelinin peşine düştü.

Olayda sırasında giydiği kıyafetlerle sokağa çıkan şüpheli yakayı ele verdi. Bir alt sokağa kaçtığı tespit edilen şüpheli saklandığı adreste gözaltına alındı.

11 Adet suç kaydı olan şüpheli Yasin B.'nin çantayı başka bir yere attığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kapkaççı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis çantanın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

UZUN SÜRE ÇANTASI İÇİN KOŞTU

Öte yandan olayla ilgili ortaya çıkan görüntülerde genç kadının çantasını çalan kapkaççının hızla kaçtığı ve Elena S'nin peşinden koştuğu anlar görülüyor. Bir süre çantasının peşinden koşan Elena çaresiz bir şekilde sokak ortasında kalıyor.

"HAYATIMIN EN KORKUNÇ ANIYDI"

İstanbul'da Uluslararası İlişkiler alanında da çalıştığı öğrenilen Sergeeva yaşadığı bu korku dolu anların ardından sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak şunları söyledi; "Yaşadıklarım çok uzun bir hikaye ama kısaca anlatmam gerekirse. Soyuldum, hayatıma ilk kez böyle bir duruma maruz kaldım. Çok stresli ve korkunç bir andı. Çantamdaki her şeyi çaldı. Peşinden gittim ama olmadı. Neyse ki polisler o adamı yakaladı. Telefonumu aldılar ama çantamda geri kalanlar bulunmadı. Onlar uçtu gitti. Polis ekipleri çok güzel çalıştı. Onları tebrik ederim" dedi.