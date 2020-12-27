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Rus medyası: Türkiye Orta Asya'da ''Bir millet beş devlet'' planını uyguluyor

Rus medyası, Karabağ zaferi sonrası Türkiye'nin Orta Asya'da 'Bir millet beş devlet' planını uyguladığını yazdı.

Star.com.tr27 Aralık 2020 Pazar 14:01 - Güncelleme: 27 Aralık 2020 Pazar 14:04
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Rus medyası, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı elde ettiği Karabağ zaferi sonrası Türkiye'nin Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'la ilerlettiği işbirliğine dikkat çekti. 

Azerbaycan'ın 2. Karabağ savaşında sağladığı başarıda Türkiye'nin büyük bir rolü olduğundan bahseden Rus medyası, Türkiye'nin Orta Asya'da "Bir millet beş devlet" planını uyguladığını yazdı. 

Haberde , "Karabağ zaferi, Orta Asya'da yeni bir Türk askeri gücünün oluşturulması yolunda yeni bir adıma dönüşüyor" ifadeleri kullanıldı. 

Kazakistan'ın Türk insansız hava aracı Bayraktar TB2'yi satın almayı planladığını yazan Rus medyası, Türkiye'nin Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'la yaptığı askeri anlaşmalara dikkat çekti. 

Star.com.tr

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