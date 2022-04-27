İSTANBUL 21°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2022 Çarşamba / 26 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,829
  • EURO
    15,6401
  • ALTIN
    901.817
  • BIST100
    2436.83
Güncel

Rus milyarderin yatı Fethiye'ye demirledi

Rus iş insanı Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı 'Eclipse', Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

AA27 Nisan 2022 Çarşamba 16:04 - Güncelleme:
ABONE OL

Dün Marmaris'ten ayrılan 164 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki 6 katlı mega yat, ilçenin turistik mahallesi Göcek açıklarındaki Göcek Adası önlerine demirledi. Yattan zaman zaman botla ayrılan görevlilerin karaya çıktığı gözlendi.

Lüks yat, bölgede tatil yapan yabancı turistler ve vatandaşların ilgi odağı oldu.

2010 yılında yaklaşık 340 milyon avroya mal olduğu belirtilen yat, helikopter pisti ve yüzme havuzunun yanı sıra lüks süit odalar, mini denizaltı ile spor salonu gibi birçok lüks donanımı barındırıyor.

Öte yandan Göcek'teki marinalarda, sahiplerinin Rus olduğu öğrenilen başka lüks yatlar da bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.