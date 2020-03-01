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Rus muhabir: İdlib semalarında Türk SİHA'ları göründüğü anda savaşın seyri değişti

İdlib'de askerlerimize yönelik saldırıların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede SİHA'lar ile askeri açıdan adeta tarihe geçecek operasyonlar yürütüyor. İdlib'deki Rus muhabir izlenimleri Türkiye'nin SİHA'lar ile Esed askerlerine adeta saklanacak delik bırakmadığını ortaya koydu. Rus muhabir, 'İdlib semalarında Türk SİHA'ları göründüğü anda savaşın seyri değişti' dedi.

01 Mart 2020 Pazar09:10 - Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 09:10

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejimi güçlerinin saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Esed rejimi güçlerine büyük bir askeri harekat başlattı. İdlib'deki Rus muhabirin izlenimleri Türkiye'nin SİHA'lar ile yürütüğü operasyonların boyutunu gözler önüne serdi. İdlib semalarında Türk SİHA'ları görünmeye başladığı andan itibaren savaşın gidişatı farklı yönde ilerlemeye başladığını aktaran muhabir, "Bu SİHA'ların kullanılmasına baktığımızda, Türklerin paraya acımadıkları anlaşılıyor" dedi.

Rejim askerlerinin araçlarını saklamak zorunda kaldığını belirten Rus gazeteci SİHA'ların Esed rejiminin en büyük sorunlarından biri haline geldiğini söyledi. (Yeni Şafak)

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