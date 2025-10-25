Rus ordusu Kiev'e saldırdı: 1 ölü 10 yaralı

Kiev Şehir Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rusların Kiev'e hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Tkaçenko, paylaşımında, mevcut bilgilere göre saldırı nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin yaralandığını belirtti.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Rus ordusunun gece ülkeye 62 insansız hava aracı (İHA) ve 9 "İskender-M" tipi balistik füzeyle saldırdığı ifade edildi.

Açıklamada, hava savunma güçlerince 4 füze ve 50 İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi.