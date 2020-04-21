Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan peş peşe geçti

DHA 21 Nisan 2020 Salı 10:04 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 10:05

Rus Donanması'na ait keşif gemisi 'Ivan Khurs' da, sabah saat 08.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Gemi güvertesinde askerler bulunurken aynı saatlerde Marmara Denizine geçen Rus denizaltısavarının geçişine eşlik eden sahil güvenlik botlarının istihbarat gemisine eşlik etmediği görüldü.

Karadeniz'den saat 06.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giren Rus Donanması'nın 626 borda numaralı denizaltısavar savaş gemisi Koramiral Kulakov'a boğazı geçişinde sahil güvenlik botları eşlik etti. Geminin güvertesinde can yelekli askerler olduğu görüldü. Rus Donanmasında denizaltısavar olarak görev yapan savaş gemisi, İstanbul Boğazı geçişini yaklaşık 1 buçuk saatte tamamlayarak Marmara Denizine açıldı.