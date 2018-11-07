Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçti
Rus Donanması'na ait, 609 borda numaralı savaş gemisi 'Vyshniy Volo Chek' Boğazdan geçerek, Karadeniz'e açıldı.
- DHA
Marmara Denizi'nden 'P. Nikolaymuru- 565' isimli römorkörle çekilen Rus Donanması'na ait, 609 borda numaralı savaş gemisi 'Vyshniy Volo Chek', saat 11.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Boğazdan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde silahlı askerler dikkat çekti. Saat 13.00 'de Yavuz Sultan Selim köprüsünü geçen Rus savaş gemisi ve römorkör Karadeniz'e doğru yol aldı.Gemiler Boğazdan geçişini yaklaşık 1.5 saatte tamamladı.
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