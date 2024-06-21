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Güncel

Rus topraklarına saldırı : Ukrayna'ya ait 114 İHA yok edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, bu gece Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırı girişiminin engellendiğini ve 114 insansız hava aracının (İHA) yok edildiğini bildirdi.

AA21 Haziran 2024 Cuma 10:04 - Güncelleme:
Rus topraklarına saldırı : Ukrayna'ya ait 114 İHA yok edildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kiev yönetiminin bu gece Rus topraklarındaki unsurlara saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Saldırının engellendiği kaydedilen açıklamada, "Kırım ve Karadeniz üzerinde 70, Krasnodar bölgesinde 43, Volgograd bölgesinde de 1 İHA Rus hava savunma sistemlerince yok edildi." ifadesine yer verildi.

Ayrıca Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 6 insansız deniz aracı imha edildi.

Rusya'nın Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgede vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, otobüs garı ve ısıtma tesisinin hasar gördüğünü belirtti.

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