07 Temmuz 2020 Salı 13:13 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 13:30

Türkiye’de konut satın alarak oturum izni sahibi olan birçok Rusya vatandaşı Türkiye’ye sorunsuz-sorgusuz giriş yapabiliyor. Ancak bu kişiler, koronavirüs nedeniyle Rusya ile Türkiye arasında henüz doğrudan uçuşlar başlamadığı için, Belarus üzerinden Türkiye’ye gitmek zorunda kalıyor.

İş, eğitim, tedavi gibi amaçlar için Rusya’dan çıkış izin belgesi alan bazı kişiler ise önce Belarus’taki hastane ya da dinlenme-tedavi tesislerinden (sanatoryum) rezervasyon yaptırıyor, ardından oradan Türkiye’ye uçarak tatile gidebiliyor.

"SINIRLAR KAPALI AMA TÜRKİYE'DE ÇOK FAZLA RUS VAR. BU NASIL MÜMKÜN?"



Zen.Yandex sitesi "Sınırlar kapalı ama Türkiye'de çok fazla Rus var. Bu nasıl mümkün?" başlıklı haberle konuya bir kez daha dikkat çekti.

Site, koronavirüs salgını nedeniyle uçuş yasağının sürdüğü bu günlerde, Rusya vatandaşlarının Türkiye'de tatil yapmalarını mümkün kılan iki popüler yol olduğuna işaret etti.

İnga David Leonardovna ise tüm zorluk ve imkansızlıklara rağmen Rusya'dan Antalya'ya geldi.

Türkiye'de konut satın alarak oturum izni sahibi olan birçok Rusya vatandaşı bulunduğu belirtilen haberde, bu kişilerin Türkiye'ye sorunsuz-sorgusuz giriş yapabildikleri hatırlatıldı. Ancak bu kişilerin, Rusya ile Türkiye arasında henüz doğrudan uçuşlar başlamadığı için, Belarus üzerinden Türkiye'ye gitmek zorunda olduklarına işaret edildi.

İş, eğitim, tedavi gibi amaçlar için Rusya'dan çıkış izin belgesi alan bazı kişilerin ise önce Belarus'taki hastane ya da dinlenme-tedavi tesislerinden (sanatoryum) rezervasyon yaptırdıkları, ardından oradan Türkiye'ye uçarak tatile gittikleri belirtiliyor.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI SERGEY LAVROV: BUNU YASAKLAYAMAYIZ



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye uçuşlarına izin veren Belarus üzerinden Rus turistlerin Türkiye'ye gitme ihtimalini soran bir gazeteciye, “bunu yasaklayamayacakları” yanıtını vermişti.

Rusların Türkiye tutkusu fedakarlık yaptırıyor

Geçen yıl Rusya’dan 7 milyondan fazla turist ağırlayan Türkiye sahilleri Rus turistleri hasretle beklerken, Ruslar da tüm zorluk ve imkansızlıklara rağmen Akdeniz’in sıcak sularına ulaşabilmek için uğraşıyor.

İçlerinden bazılarının öyküleri ise, yaşadıkları Türk şehirlerinde, kasabalarında “fahri hemşerilik beratı” hak edecek kadar etkileyici.

BUNLARDAN BİRİ İNGA DAVİD LEONARDOVNA…



10 yıl kadar önce Rusya’nın Perm şehrinden Türkiye’ye gelip, aşık olduğu Alanya’da eşiyle birlikte bir ev satın alan Leonardovna, başarılı bir kozmetolog.

İnternette araştırdığımız öyküsünden, Perm ile Alanya arasında iş ile tatil arasında ikili bir hayat yaşadığı sonucunu çıkardığımız İnga Leonardovna, bu yıl hemen herkesin pes edip “Türkiyesiz bir yaz” fikrine mecburen kendini alıştırmaya çalıştığı bir dönemde pes etmemiş.

Yandex.Zen sitesinde, Rusların “engelleri aşarak” Türkiye sahillerine ulaşma öykülerinin anlatıldığı bir yazıda, İnga David Leonardovna’nın iki günde dört uçak değiştirip Uralllar’daki Perm şehrinden Alanya Gazipaşa Havaalanı’na varış öyküsü dikkati çekiyor.

Leonardovna, iki güne sığan dört uçuşun biniş kartlarını alt alta koyaral Facebook sayfasında paylaşmış.

10 yıl kadar önce Rusya’nın Perm şehrinden Türkiye’ye gelip, aşık olduğu Alanya’da eşiyle birlikte bir ev satın alan Leonardovna, başarılı bir kozmetolog.

Önce Perm’den Moskova’ya Aeroflot ile uçmuş.

Buradan ikinci uçakla, yine Aeroflot seferiyle Moskova’dan Belarus’un başkenti Minsk’e gelmiş.

Ertesi sabah erken saatte bu kez Minsk’ten Belavia seferiyle İstanbul Havaalanı’na inmiş.

Oradan Anadolu yakasına geçmiş, Sabiha Gökşen’den akşam kalkan Alanya Gazipaşa uçağıyla “sevgilim” dediği Alanya’ya, evine varmış. Bu uzun yolculuğun en çok merak edilen tarafı, maliyeti ise açıklanmadı.

Bu macerasını dostlarıyla biniş kartlarını yayınlayarak paylaşan İnga David Leonardovna, altına da şu mesajı yazmış:

"Если очень хочешь!!!!! 4 самолёт-не самолёт!!! Долгая дорога к дому!!! Невозможное - возможно!!!! Я в Турции!!! Пермь - Москва. Москва - Минск. Минск - Стамбул. Стамбул - Аланья. Газипаша! Hoş geldeniz!!!!”

“Eğer çok istersen!!! 4 uçak- uçak değil!!! Eve uzun yol!! İmkansız mümkündür!! Türkiye’deyim!! Perm-Moskova. Moskova-Minsk. Minsk-İstanbul. İstanbul-Alanya. Hoş geldiniz!!!!”

UÇUŞ YASAĞI 1 AĞUSTOS'A UZALTILDI



Rusya mart sonundan bu yana sınırlarını kapatıp tarifeli uçuşları durdurdu. Yapılan az sayıda seferle ülkeden sadece, yabancıların, ikinci pasaport sahiplerinin, bir başka ülkede oturma izni olanların ve sağlık-eğitim gibi istisnai nedeni olanların çıkmasına izin veriliyor.

Yurt dışı uçuş yasağı 1 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.