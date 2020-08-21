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Rus uzman: Azerbaycan'ın Türkiye ve Avrupa'ya yönelmesi Rusya ile ilişkileri karmaşık hale getiriyor

Türkiye pazarında Azerbaycan'ın doğalgaz tedariğinde Rusya'yı geride bıraktığını belirten Rus uzman, 'Azerbaycan'ın Türkiye'ye ve Avrupa'ya yönelmesi ekonomik ilişkilerin gelişmesini biraz karmaşıklaştırıyor.' ifadelerini kullandı.

Star.com.tr21 Ağustos 2020 Cuma 10:20 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 10:23
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PRUE Finansal Yönetim Bölümü Doç. Plehanov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Rusya'ya yapacağı ziyaret öncesi Rusya ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerine ilişkin EADaily'e değerlendirmelerde bulundu.

RUSYA, TÜRKİYE'DEKİ PAYINI KAYBEDİYOR

Azerbaycan'ın Türkiye'ye ve Avrupa'ya yönelmesinin ekonomik ilişkilerin gelişmesini biraz karmaşıklaştırdığını belirten Rus uzman, "Azerbaycan'ın Türkiye ve Avrupa pazarlarına sunduğu gaz, Rusya'ya ciddi bir rekabet getiriyor. Türkiye pazarında Azerbaycan, doğalgaz tedariğinde Rusya'yı geride bıraktı. Rusya bu pazardaki payını kaybediyor, gelir kaybediyor, tabi ki bundan hoşlanmıyor." dedi.

Star.com.tr

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