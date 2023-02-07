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Rus vatandaşalar Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğine çiçek bıraktı

Rusya'da, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğine çiçek bırakıldı.

AA7 Şubat 2023 Salı 19:06 - Güncelleme:
Rus vatandaşalar Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğine çiçek bıraktı
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Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğine gelen başkent sakinleri, depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına büyükelçilik binasına çiçek bırakarak dua etti.

Aralarında Türk, Rus, Azerbaycan Türkü ve Ahıska Türklerinin de bulunduğu vatandaşlar, Türk halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını belirtti.

- "TÜRK HALKININ SABIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Rusya Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti Başkanı Cavid Aliyev, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk halkına başsağlığı dileyerek "Türkiye'miz büyük bir devlet, milletimiz ve liderimiz de büyüktür. İnşallah, Türkiye bunu da atlatacak. Türk halkının sabırlı olmasını diliyorum. Türkiye, bu tür felaketleri çok kez atlattı ve ayakta kalabildi." dedi.

Türkiye için yardım toplamaya başladıklarını dile getiren Aliyev, "Türk Devleti yurt dışında bulunan soydaşlarına her zaman yardım elini uzatan bir devlet. Biz de seferber olup para ve diğer eşyalar toplamaya başladık ve Türkiye'ye göndereceğiz. 3-4 gün içinde yardımlarımızı ulaştırmayı planlıyoruz." diye konuştu.

- "BİRLİKTE ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELEBİLİRİZ"

Ahıska Türklerinden Şahvelet Ahmetoğlu da kendilerinin Türkiye'nin bir parçası olduğunu belirterek, "Ahıska Türkleri olarak her zaman Türkiye'nin yardımını hissettik. Bugün beraber olmalıyız, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında el tutup bu felaketten kendimizi kurtarmalıyız." dedi.

Türk halkına sabır ve güç dileyen Ahmetoğlu, "Ancak birlikte zorlukların üstesinden gelebiliriz." ifadesini kullandı.

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