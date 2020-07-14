Rus yazardan çarpıcı Ayasofya yorumu: Artık ''Constantinople'' diye bir yer yok

14 Temmuz 2020 Salı 16:54 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 16:54

Rus gazeteci ve yazar Petr Akopov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 86 yıllık aranın ardından ibadete açılan Ayasofya Camii ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak “Ayasofya kararının tamamen Türkiye’nin iç meselesi” olduğunu söyledi.

Aksam.com.tr’nin haberine göre, Türkiye’nin bugün “Avrupa’nın hasta adamı” olmadığını vurgulayan Akopov, “Artık bağımsız bir güçten bahsediyoruz. Ayasofya belki bizim için bir Ortodoks kilisesi olarak kalacak, ama Türkler için her zaman bir camiydi ve öyle kalmaya da devam edecek.” sözlerini kullandı.

“AYASOFYA, TÜRKLER İÇİN HEM İNANÇ HEM DE ZAFER SEMBOLÜDÜR”

Rusya’nın Ortodoks inancını Ayasofya’dan aldığını ve bu nedenle Ayasofya’nın kendileri için çok önemli olduğunu belirten Petr Akopov, “Ne olursa olsun, geçmiş değiştirilemez. İkinci Roma’nın Türklerin elinde can verdiği günden beri ‘Constantinople’ diye bir yer yok, yalnızca ‘İstanbul’ var. Ayasofya Türkler için hem inanç hem de zafer sembolüdür.” ifadelerine yer verdi.

“HERKESE AÇIK OLMAYA DEVAM EDECEK, HEM DE ÜCRETSİZ OLARAK”

Ayasofya Camii’nin içinde bulunan freskleri tehdit eden herhangi bir unsur bulunmadığını ve bu fresklerin özel ekipmanlarla korunmaya devam edileceklerinin altını çizen Rus gazeteci, şunları kaydetti:

“Namaz vakitlerinde dikkatlice örtülecek olan freskler için gerekli tüm tedbirler alınıyor. Öte yandan, Ayasofya her zamanki gibi herkese açık olmaya devam edecek, üstelik girişler de artık ücretsiz olacak.”