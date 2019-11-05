Masterchef Türkiye'de bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu stüdyo dışında, Edirne Rüstempaşa Kervansarayı'nda çekildi. Tüm Masterchef takipçileri Rüstempaşa Kervansarayı nerede? Masterchef yeni bölüm nerede çekildi? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. MasterChef yarışmacıları Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Turan Balaban, Ertuğrul Dağdeviren, İsmail Erkal, Tanju Gemici için yemek yapacak. En güzel yemekleri yapan ve şampiyon güreşçilerden en çok oyu toplayan takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Masterchef Türkiye yeni bölümü hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NEREDE ÇEKİLDİ?

Masterchef Türkiye yeni bölümü Edirne'de Rüstempaşa Kervansarayı'nda çekildi.

RÜSTEMPAŞA KERVANSARAYI NEREDE?

Edirne kent merkezinde bulunan Rüstempaşa Kervansarayı, 1554 yıllında Kanuni Sultan Süleyman’ın damadı ve sadrazamı Damat Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Harika bir mimari tarzı bulunmaktadır. İki katlı olan yapı 1972 yıllında restore edilerek otele dönüştürülmüştür. Günümüzde otel olarak kullanılan yapı görülmeye değerdir. Rüstempaşa Kervansarayı, Edirne’nin kent merkezine bağlı Sabuni Mahallesinde bulunur.

RÜSTEMPAŞA KERVANSARAYI NASIL GİDİLİR?

Rüstempaşa Kervansarayı, Edirne kent merkezinde bulunur. Buraya yaya olarak ulaşabilirsiniz. Ya da şehrin herhangi bir noktasında toplu taşıma araçları kullanarak ulaşabilirsiniz.

RÜSTEMPAŞA KERVANSARAYI HAKKINDA

Kanuni Sultan Süleyman'ın Sadrazamı Rüstem Paşa, Mimar Sinan’a yaptırtmıştır. Klasik Osmanlı mimarisinin ilginç örneklerinden olup Kanuni döneminin görkemli yapılarındandır. Avlulu hanlar planındadır. Dikdörtgen avlunun çevresine iki katlı odalar yerleştirilmiştir. Katların avluya bakan yüzleri, revaklıdır. Revakların arkasında ocaklı ve nişli odalar bulunur. Uzun yanlarda, karşılıklı olarak yukarı çıkan merdivenler vardır. Üst kat pencere ve kapı kemerlerinde tuğla süsleme ilginçtir. Kesme tas ve tuğladan örülmüş duvarlar yapıya anıtsal bir görüntü kazandırmaktadır Rüstem Paşa Kervansarayı 1972 yılında restore edilerek otel haline getirilmiş ve başarılı görülen bu restorasyonla 1980 yılında Ağa Han Mimarlık ödülünü almıştır.