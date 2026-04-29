CHP'li Manavgat Belediyesi'ne yönelik 43 sanığın yargılandığı yolsuzluk davasında savcı mütalaasını açıkladı.

Görevden uzaklaştırılan Başkan Niyazi Nefi Kara'nın örgüt kurma, rüşvet, irtikap, zimmet ve kara para; eski Başkan Yardımcısı M. Engin Tüter'in de örgüt üyeliği ve rüşvetten cezalandırılmaları istendi.

Kara, savunmasında baklava kutusundaki rüşvetin kumpas olduğunu öne sürerek, "Tüter'in makamında hediye kabul etmesi etik değildi" dedi.

Aynı soruşturmada bir depoda 3 kg altın ile 33 milyon liralık döviz ele geçirilmişti.

Mehmet Engin Tüter, baklava kutusunda rüşvet alırken yakalanmıştı.

