İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2026 Çarşamba / 13 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0789
  • EURO
    53,0001
  • ALTIN
    6666.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  Rüşvet baklava kutusundan çıktı! CHP'li başkandan pişkin savunma
Rüşvet baklava kutusundan çıktı! CHP'li başkandan pişkin savunma

Manavgat Belediyesi'ne yönelik davada konuşan eski başkan Niyazi Nefi Kara, baklava kutusundaki rüşvetin kumpas olduğunu öne sürerek, 'Tüter'in makamında hediye kabul etmesi etik değildi.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ29 Nisan 2026 Çarşamba 07:58 - Güncelleme:
ABONE OL

CHP'li Manavgat Belediyesi'ne yönelik 43 sanığın yargılandığı yolsuzluk davasında savcı mütalaasını açıkladı.

Görevden uzaklaştırılan Başkan Niyazi Nefi Kara'nın örgüt kurma, rüşvet, irtikap, zimmet ve kara para; eski Başkan Yardımcısı M. Engin Tüter'in de örgüt üyeliği ve rüşvetten cezalandırılmaları istendi.

Kara, savunmasında baklava kutusundaki rüşvetin kumpas olduğunu öne sürerek, "Tüter'in makamında hediye kabul etmesi etik değildi" dedi.

Aynı soruşturmada bir depoda 3 kg altın ile 33 milyon liralık döviz ele geçirilmişti.

Mehmet Engin Tüter, baklava kutusunda rüşvet alırken yakalanmıştı.

CHP'li belediyedeki hırsızlığa sahte sebze faturası kılıfı! Pişkin savunma pes dedirtti

Milyonluk altınlar avrolar depodan çıktı

"Boşluğuma geldi almış bulundum"

"Genel Merkez 200 bin avro istiyor"
  • Manavgat Belediyesi
  • rüşvet
  • Niyazi Nefi Kara

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.