İşadamı U.G., Beylikdüzü Gürpınar'daki 29 dönüm arazisini kat karşılığı anlaşma ile 650 dairelik bir proje için Gül İnşaat'a devretti. İnşaat 2015'te başladı. Ancak şirket "Daire sayısını 650'den 850'ye çıkartacağız. Bunun karşılığında da Beylikdüzü Belediyesi'ne 13 daire vereceğiz" vaadiyle U.G.'den 13 dairenin devrini istedi. U.G. de 13 daireyi Gaziosmanpaşa Noterliği'nde, A.S.'nin sahibi olduğu Asoy İnşaat'a devretti.

Kısa süre sonra, verdiği 13 daireden 5'inin Gül İnşaat'a geri devredildiğini anlayan işadamı U.G. dolandırıldığı düşüncesiyle, rüşvet çarkını anlatan iddialarıyla savcılığa dilekçe verdi.

Sabah'ın haberine göre, Dönemin Belediye Başkan Yardımcısı olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a suçlamalar yönelten U.G.'nin dilekçesinde, "Çalık tarafından, projenin devamının sağlanabilmesi, tadilat ruhsatının onaylanması, temel üstü vizesi bulunmamasına rağmen projenin mühürlenmemesi, tadilatta oluşacak ilave ticari alanlara izin verilerek inşa alanının artırılması ve proje bitirildiğinde iskân alınabilmesi için, 13 dairenin A.S.'nin sahibi olduğu şirkete devri talep edilmiştir" iddiasına yer verildi.

Ancak, önce Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, ardından da itiraz başvurusu yapılan Bakırköy 5. Sulh Ceza Hâkimliği takipsizlik kararı verdi. U.G.'nin avukatları da kararı Yargıtay'a taşıdı.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gönderdiği tebliğnamede savcılık incelemesinin yetersiz olduğunu belirterek, kararın bozulması yönünde görüş bildirdi. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, ayrıca Başkan Çalık'ın da şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasını istedi