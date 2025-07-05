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Rüşvet çarkı kırıldı: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'rüşvet' soruşturmasında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı, eski gelini Z.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA5 Temmuz 2025 Cumartesi 22:45 - Güncelleme:
Rüşvet çarkı kırıldı: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı "rüşvet" soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile eski gelini Z.K'nin gözaltına alındığı, hakkında gözaltı kararı bulunan Böcek'in oğlu M.G. Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirtildi.

Açıklamada, "3 şüpheli hakkında iki farklı eylemden rüşvet suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, arama, el koyma ve gözaltı işlemi ifa edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelilerin adreslerinde yaptığı arama tamamlandı.

RÜŞVET SORUŞTURMASININ DETAYLARI

Soruşturma dosyasında yer alan bilgide, 2024 yerel seçimleri sırasında Böcek'in oğlu M.G. Böcek'in iş insanı Y.Y'nin ofisinde yaptığı bir görüşmede seçim çalışmalarıyla ilgili 25 milyon lira talep ettiği, bu miktarın karşılanmaması üzerine araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon liralık fatura ödemesi için iş insanıyla anlaşıldığı öne sürüldü.

Dosyada yer alan farklı bir detayda da şubat ayında M.G. Böcek'in, eski eşi Z.K. adına bir inşaat firmasından 30 milyon liraya ev satın aldığı ve bu bedelin yine iş insanı Y.Y. tarafından üç parça halinde inşaat firmasına ödendiği iddia edildi.

Firmaya yapılan ödemeye ilişkin banka hesap hareketleri ve dekontlarının MASAK raporlarında yer aldığı öğrenildi.

HTS kayıtlarında da iş insanı Y.Y. ile M.G. Böcek'in seçim öncesi birden fazla kez buluştukları tespit edildi.

Başkan Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K'nin polisteki ifade işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Böcek ve eski gelini Z.K. adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından Böcek, hakimlikçe tutuklandı.

Eski gelini Z.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Z.K. hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağına karar verildi.

Z.K.'nın ifadesinde boşanma protokolü kapsamında kendisine bir firma üzerinden devredilen dairenin ödeme detaylarını bilmediğini, Böcek'in oğlu M.G. Böcek'in herhangi bir iş yapmadığını ve sürekli belediyeye gidip geldiğini söylediği öğrenildi.

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